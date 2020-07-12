بتكلفة 270 مليون جنيه.. محافظ الفيوم يعلن الانتهاء من إنشاء وتطوير 57 مدرسة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن الانتهاء من إنشاء وتوسعة وتطوير 57 مدرسة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، منذ مطلع عام 2019 حتى نهاية شهر يونيو 2020، بتكلفة إجمالية 270 مليونًا و495 ألف جنيه.





وأكد "الأنصاري" أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مؤكدًا حرص المحافظة على تطوير العملية التعليمية من خلال صيانة المدارس وتزويدها بالمستلزمات التكنولوجية لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبناءنا الطلاب وتخريج جيل قادر علي دفع عجلة التنمية والتقدم.





ولفت محافظ الفيوم إلى أن الـ 57 مدرسة التي تم الانتهاء من إنشاءها وتطويرها وتوسعتها تغطى كل الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتضم كل مراحل التعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المشروعات الجديدة التخلص من مشكلة الكثافة الزائدة داخل الفصول الدراسية، وفتح مدارس في أماكن محرومة من الخدمة التعليمية.





فيما أوضح المهندس طارق مسعد مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، أن التكلفة الإجمالية لإنشاء وتوسعة وصيانة هذه المدارس بلغت 270 مليونًا و495 ألف جنيه، بواقع 48 مليونًا و933 ألف جنيه لعدد 13 مدرسة بالإدارة التعليمية بطامية، و59 مليونًا و792 ألف جنيه لعدد 11 مدرسة بإدارة أبشواي التعليمية، فيما بلغت عدد المدارس التى تم الانتهاء منها بإدارة يوسف الصديق التعليمية 11 مدرسة، بتكلفة 59 مليونًا و782 ألف جنيه، وفي إدارة سنورس التعليمية 9 مدارس بتكلفة إجماليىة 48 مليونًا و153 ألف جنيه، و8 مدارس بإدارتي شرق وغرب الفيوم التعليميتين بإجمالي تكلفة 30 مليونًا و189 ألف جنيه، وفي إدارة إطسا التعليمية 5 مدارس بتكلفة 23 مليونًا و 644 ألف جنيه.





وأضاف، أن المدارس التى تم الانتهاء من إنشاءها وتطويرها وتوسعتها بإدارة طامية التعليمية هى: عزبة الجبل الابتدائية، وساويرس البحرية للتعليم الأساسي، وطامية الرسمية للغات، وخلوصي الابتدائية، وقصر رشوان الابتدائية، وقصر رشوان "سعد روبي" الإعدادية، ومجمع سرسنا الابتدائي، والمهندس مختار حربي الابتدائية، والكومي الابتدائية، ورستم دلة للتعليم الأساسي، وتوسعات وتعلية مدرستي محيي الدين أبو العز وأحمد فتحي الابتدائيتين، وصلاح سالم الابتدائية.





وفي إدارة أبشواى التعليمية مدارس: أبوكساه الزراعية، ويحيى البحيري الصناعية بنين، وقصر بياض الابتدائية، وشكشوك للتعليم الأساسي، وأبوجنشو الابتدائية المشتركة، وأبوجنشو الابتدائية بنات، وأحمد البدوى الابتدائية، وبريشة للتعليم الأساسي، والعضامي للتعليم الأساسي، وعلام عبد الجليل شعبان محمد، والصفراية تعليم أساسي، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية مدارس: آل الأقرع تعليم أساسي، وتفتيش قصر الجبالي الابتدائية، والأمير حسن الابتدائية، وقصر الجبالي الإعدادية، والخواجات الثانوية، وأباظة الإعدادية، وعزبة بركة الابتدائية، ومنشاة قارون الابتدائية، وقصر قارون للتعليم الأساسي، والمشرك قبلي للتعليم الأساسي، وبطن إهريت.





وفي إدارة سنورس التعليمية مدارس: كمال بركات الرسمية لغات، وأبو بكر توفيق الإعدادية، والتوفيقية الابتدائية، والديداني الابتدائية، ود/ عنتر سيد جوده للتعليم الأساسي، وعلي بن أبي طالب للتعليم الأساسي، وعبد المقصود جودة سعداوى للتعليم الأساسي، والنائب مصطفى الهواري الإعدادية بنات، وخلف الابتدائية، وفي إدارتي شرق وغرب الفيوم التعليميتين مدارس: ياسر كمال تمام، والصيفية الإعدادية، والشهيد محمد سيد شعبان الابتدائية، ومدينة فارس للتعليم الأساسي، والشيخ حسن الابتدائية، والحواتم للتعليم الأساسي، والثانوية بنات، ولطفي عبد الله درويش الابتدائية. وفي إدارة إطسا التعليمية مدارس، مطول الابتدائية المشتركة، وبحر أبو المير الابتدائية الجديدة، وتوسعة مدرسة حميدة محمد سليمان الابتدائية بشدموه، وشقلوف الابتدائية، والونايسة الابتدائية.