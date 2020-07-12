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محافظات

7 مرشحين في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ ببني سويف

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:02 م
مجمع محاكم بني سويف
مجمع محاكم بني سويف
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محمد عبدالحليم
تلقت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف ومقرها مجمع محاكم بنى سويف برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، اليوم الأحد 7 طلبات ترشح في ثاني  أيام التقدم للإنتخابات الذي يمتد حتى السبت 18 من يوليو الجاري.

وأكد مصدر باللجنة ، أنه تقدم بطلبات الترشح 7 مرشحين على المقاعد الثلاث الفردية، بينهم 3 عن حزب مستقبل وطن هم: احمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل ونبيل حميدة ثروت، بالإضافة إلى 4 مرشحين مستقلين ، هم: احمد سرور وابوالخير الجمسي ومحمد عبدالظاهر ووائل وسية.

يُذكر أن دائرة محافظة بني سويف مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، منهم 3 مقاعد يتم انتخابهم بالنظام الفردي "على مستوى المحافظة" بالإضافة إلى 3 مقاعد يتم انتخابهم بنظام القائمة الموحدة "على مستوى الجمهورية" ووقع اختيار منسقو القائمة الموحدة على كل من: رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف ونادر نسيم، رجل الأعمال، لتمثيل محافظة بني سويف بقائمة التحالف.
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