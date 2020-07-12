7 مرشحين في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ ببني سويف

تلقت اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة بني سويف ومقرها مجمع محاكم بنى سويف برئاسة المستشار عبد الرحمن مرزوق رئيس محكمة بني سويف الابتدائية، اليوم الأحد 7 طلبات ترشح في ثاني أيام التقدم للإنتخابات الذي يمتد حتى السبت 18 من يوليو الجاري.
وأكد مصدر باللجنة ، أنه تقدم بطلبات الترشح 7 مرشحين على المقاعد الثلاث الفردية، بينهم 3 عن حزب مستقبل وطن هم: احمد محسن مبارك ومحمد علي عبدالفضيل ونبيل حميدة ثروت، بالإضافة إلى 4 مرشحين مستقلين ، هم: احمد سرور وابوالخير الجمسي ومحمد عبدالظاهر ووائل وسية.
يُذكر أن دائرة محافظة بني سويف مخصص لها 6 مقاعد بمجلس الشيوخ، منهم 3 مقاعد يتم انتخابهم بالنظام الفردي "على مستوى المحافظة" بالإضافة إلى 3 مقاعد يتم انتخابهم بنظام القائمة الموحدة "على مستوى الجمهورية" ووقع اختيار منسقو القائمة الموحدة على كل من: رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والدكتورة حنان سليمان، عميد كلية العلوم ببني سويف ونادر نسيم، رجل الأعمال، لتمثيل محافظة بني سويف بقائمة التحالف.