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فن

إيه الحلاوة دي.. هنا شيحة تقضي العطلة الصيفية على حمام السباحة.. شاهد

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام . 

وظهرت هنا شيحة في الصورة  امام حمام سباحة اثناء قضاها العطلة الصيفية . 

وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة هنا شيحة مع الصور ، وجاءت التعليقات كالتالى  :" قمر ماشائ الله " _ " ايه الحلاوه دي " -" بحبك " . 


يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.


ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان وليد فواز، محمد لطفي، هنا شيحة، بسمة، إخراج محمد حماقي، وتدور أحداثه فى إطار بوليسي أكشن رومانسي.


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Kissed.. by the sun ☀️

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