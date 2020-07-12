عودة راموس.. زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

أعلن الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة غرناطة غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة رقم 36 من الدوري الإسباني.
وشهدت القائمة عودة سيرجيو راموس وداني كارفاخال، بينما يغيب كل من ناتشو - مارسيلو - خاميس رودريجيز - ماريانو دياز - لوكا يوفيتش لأسباب مختلفة.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي..
حراسة المرمى: كورتوا - آريولا - ألتوب.
خط الدفاع: كارفخال - ميليتاو راموس - فاران - ميندي - خافي هيرنانديز - ميجيل جوتيهيريز.
خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - إيسكو.
خط الهجوم: هازارد – بنزيما – بيل – فاسكيز – إسينسيو – إبراهيم دياز – فينيسيوس – رودريجيو.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 80 نقطة، بينما يأتي غرناطة في المركز الثامن بـرصيد 50 نقطة.
📋 ¡Estos son los 23 jugadores convocados para enfrentarnos al @GranadaCdeF!@CodereApuestas | #HalaMadrid pic.twitter.com/P8icDsgkU6— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) July 12, 2020