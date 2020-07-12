AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

العرب إلى المريخ.. قصة أول مسبار إماراتي ينطلق إلى الكوكب الأحمر

الأحد 12/يوليه/2020 - 04:48 م
مسبار الأمل
مسبار الأمل
Advertisements
عبدالله قدري
تصدر هاشتاج (#العرب_إلى_المريخ) موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك قبل أيام من إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة مسبار الأمل، يوم الأربعاء المقبل لاستكشاف الكوكب الأحمر.
  
وتسعي الإمارات من إطلاق مسبار الأمل إلى تقديم إجابات عن دورات الطقس اليومية والموسمية، وأحداث الطقس في الجو المنخفض مثل العواصف الترابية، وكيفية تغير الطقس في مناطق المريخ المختلفة، وتقديم تفسيرات عن التغيرات المناخية الشديدة في المريخ.  

وسيدور المسبار حول المريخ لمدة عام واحد "مريخي" أي حوالي 687 يوما، لجمع بيانات كافية عن كوكب المريخ.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن" إطلاق الإمارات لمسبار الأمل إلى المريخ سيكون لحظة فاصلة بين تاريخين .. خمسين عامًا مضت .. وخمسين عامًا قادمة". وأضاف أن" المسبار يمثل ثمرة مسيرة بناء الإنسان التي استمرت خمسين عامًا .. ونحمدالله أننا نرى ثمارها اليوم ونفرح بهم ونفاخر بهم دول العالم وشعوبه".


وفيما يلي أهم المعلومات عن مسبار الأمل:  

- تم تسميته باسم الأمل لإرسال رسالة تفاؤل للشباب العربي  
- سيتم إطلاقه منمركز تانيغاشيما الفضائي الياباني في 15 يوليو الجاري  
تم تجهيز المشروع بواسطة فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وفريق ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.
 سيدخل المسبار مداره حول كوكب المريخ في فبراير عام 2021
المسبار به 3 أجهزة هي: كاميرا الاستكشاف، المقياس الطيفي للأشعة تحت الحمراء، المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية.

في حال انطلاق المسبار ستصبح الإمارات أول دولة عربية تطلق مسبارًا غير مؤهلًا لاستكشاف الكوكب الأحمر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منافسة الولايات المتحدة والصين وصلت إلى الفضاء.. القصة كاملة

صناعة الأمل في زمن «كورونا»

"الوطن الإماراتية": إطلاق "مسبار الأمل" للمريخ صرخة من الأمة لاستعادة مكانتها الحضارية

محمد بن راشد يعلن إطلاق برنامج نوابغ الفضاء العرب لتأهيل علماء الفلك والفضاء العرب

فوهة مليئة بالثلوج من فوق سطح المريخ..فيديو

مسبار الأمل.. ولي عهد أبوظبي يغير صورة حساباته الشخصية لأول مرة منذ 11 عاما

ترشيحاتنا

مع وقف التراخيص نهائيا ببعض المناطق ..السيسي: نزع ملكية الجراجات غير المستغلة بالعقارات

ذعر وفزع يصيب ركاب طائرة متجهة للهند.. فيديو

السيسي: وقف تراخيص البناء في بعض مناطق القاهرة نهائيًا.. فيديو

يصل ارتفاعها لـ١٦ مترا.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمحطة الهايكستب قبل تشغيلها

الحملة جابت نتائجها.. رانيا يوسف تنشر اعتذار متابع بعد سبها على السوشيال ميديا

أردوغان تجاوز حدوده.. اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات صارمة ضد تركيا

AdvertisementS

تركيا تهدد الطيران المجهول بدفع الثمن.. وتشترط انسحاب حفتر

الدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق التهم سوق توشكى بجوار مترو حلوان

أردوغان تجاوز حدوده.. اليونان تطالب الاتحاد الأوروبي بإجراءات صارمة ضد تركيا

هل اقتربت الصفقة من الحسم.. موليكا نجم مازيمبي يفاجئ جمهور الأهلي بهذا الفعل

فيديو جراف .. كاف يفجر مفاجأة بشأن قضية نادي القرن

رايحين للموت برجليهم.. محافظ الإسكندرية يكشف أسباب ارتفاع حالات الغرق بشاطئ النخيل

السيسى: لا ترخيص للسيارات إلا بعد تحويلها لغاز.. وقروض بفائدة صفرية لأصحابها.. فيديو

السيسي: إنشاء 60 ألف وحدة سكنية جديدة لتوفير فرص عمل أكثر لعمال البناء.. فيديو

بفستان مكشوف.. نسرين طافش بإطلالة مثيرة للجدل على إنستجرام.. شاهد

حقك جايلك ولو طال الزمن.. محمود كهربا يوجه رسالة مؤثرة لوالدته.. شاهد

3 توابل خارقة .. خليط هائل لعلاج التهاب الحلق والكحة وطرد البلغم

السيسي : لن نتردد أبدا عن الوقوف فى مواجهة مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. إنجي المقدم تتألق بإطلالة صيفية على البحر.. شاهد

شاهد.. تويوتا RAV4 الهجينة تغزو السوق الأمريكي.. صور

توب وقبعة .. نوال الزغبي بإطلالة مميزة على إنستجرام