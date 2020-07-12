العرب إلى المريخ.. قصة أول مسبار إماراتي ينطلق إلى الكوكب الأحمر

تصدر هاشتاج (#العرب_إلى_المريخ) موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك قبل أيام من إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة مسبار الأمل، يوم الأربعاء المقبل لاستكشاف الكوكب الأحمر.
وتسعي الإمارات من إطلاق مسبار الأمل إلى تقديم إجابات عن دورات الطقس اليومية والموسمية، وأحداث الطقس في الجو المنخفض مثل العواصف الترابية، وكيفية تغير الطقس في مناطق المريخ المختلفة، وتقديم تفسيرات عن التغيرات المناخية الشديدة في المريخ.
وسيدور المسبار حول المريخ لمدة عام واحد "مريخي" أي حوالي 687 يوما، لجمع بيانات كافية عن كوكب المريخ.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن" إطلاق الإمارات لمسبار الأمل إلى المريخ سيكون لحظة فاصلة بين تاريخين .. خمسين عامًا مضت .. وخمسين عامًا قادمة". وأضاف أن" المسبار يمثل ثمرة مسيرة بناء الإنسان التي استمرت خمسين عامًا .. ونحمدالله أننا نرى ثمارها اليوم ونفرح بهم ونفاخر بهم دول العالم وشعوبه".
نظر أجدادنا للنجوم في رحلاتهم البحرية لبناء أمجادهم .. واليوم ينظر لها أبناءنا لبناء مستقبلهم ... pic.twitter.com/WwRVEUrlNQ— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 7, 2020
وفيما يلي أهم المعلومات عن مسبار الأمل:
- تم تسميته باسم الأمل لإرسال رسالة تفاؤل للشباب العربي
- سيتم إطلاقه منمركز تانيغاشيما الفضائي الياباني في 15 يوليو الجاري
- تم تجهيز المشروع بواسطة فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وفريق ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.
- سيدخل المسبار مداره حول كوكب المريخ في فبراير عام 2021
- المسبار به 3 أجهزة هي: كاميرا الاستكشاف، المقياس الطيفي للأشعة تحت الحمراء، المقياس الطيفي بالأشعة فوق البنفسجية.
أبرز الأجهزة العلمية لمسبار الأمل التي ستجمع البيانات الجديدة عن المريخ..@MBRSpaceCentre @uaespaceagency pic.twitter.com/CH9hcyUxvj— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2020
في حال انطلاق المسبار ستصبح الإمارات أول دولة عربية تطلق مسبارًا غير مؤهلًا لاستكشاف الكوكب الأحمر