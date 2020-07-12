العرب إلى المريخ.. قصة أول مسبار إماراتي ينطلق إلى الكوكب الأحمر

تصدر هاشتاج (#العرب_إلى_المريخ) موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك قبل أيام من إطلاق دولة الإمارات العربية المتحدة مسبار الأمل، يوم الأربعاء المقبل لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وتسعي الإمارات من إطلاق مسبار الأمل إلى تقديم إجابات عن دورات الطقس اليومية والموسمية، وأحداث الطقس في الجو المنخفض مثل العواصف الترابية، وكيفية تغير الطقس في مناطق المريخ المختلفة، وتقديم تفسيرات عن التغيرات المناخية الشديدة في المريخ.



