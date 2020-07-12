كريم فهمي يكشف عن لياقته البدنية في أحدث ظهور.. والجمهور: نلاقي زيك فين يا مراد





خطف كريم فهمي الأنظار أثناء ممارسته رياضة العضلات، مما كشف عن لياقته البدنيه.





وأطل كريم فهمي بملابس رياضية أنيقة، مرتدي تي شيرت باللون الأبيض، مع بنطال أسود، وكاب أسود على أحدث صيحات الموضة.





وانهالت عليه التعليقات "نلاقي زيك فين يا مراد، أنت بطل".





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ويذكر أن شخصية مراد هو دوره في مسلسل ونحب تاني ليه مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي خطف الأنظار به لدوره الرومانسي، فأصبح حلم جميع الفتيات.