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مرأة

كريم فهمي يكشف عن لياقته البدنية في أحدث ظهور.. والجمهور: نلاقي زيك فين يا مراد

الأحد 12/يوليه/2020 - 06:53 م
كريم فهمي
كريم فهمي
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حياة عبد العزيز
شارك النجم كريم فهمي متابعيه، بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.

خطف كريم فهمي الأنظار أثناء ممارسته رياضة العضلات، مما كشف عن لياقته البدنيه.

وأطل كريم فهمي بملابس رياضية أنيقة، مرتدي تي شيرت باللون الأبيض، مع بنطال أسود، وكاب أسود على أحدث صيحات الموضة.

 وانهالت عليه التعليقات "نلاقي زيك فين يا مراد، أنت بطل".

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ويذكر أن شخصية مراد هو دوره في مسلسل ونحب تاني ليه مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذي خطف الأنظار به لدوره الرومانسي، فأصبح حلم جميع الفتيات.
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