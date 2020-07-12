بملابس رياضية.. كريم فهمى يشارك جمهوره صورة حماسية أثناء تدريباته

نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام "





وظهر كريم وهو يمارس التدريبات مرتديًا ملابس رياضية مع كاب أسود.





ونالت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب متابعيهـ وجاءت بعض تعليقاتهم كالاتي: " انا بعشقك بجد ، عاااش ، كتير اتحمست لما شوفتك ".





يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.



