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ديني

الأوقاف والتموين توقعان بروتوكول صكوك الأضاحي الثلاثاء

الأحد 12/يوليه/2020 - 07:20 م
الأوقاف والتموين
الأوقاف والتموين يوقعان بروتوكول صكوك الأضاحي
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عبد الرحمن محمد
يوقع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول صكوك الأضاحي الثلاثاء القادم حيث تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بتوفير رءوس الأضاحي وذبحها في الوقت الشرعي للذبح تحت إشراف وزارة الأوقاف ، ثم تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بعملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتحت إشراف مشترك للأوقاف والتموين معًا ، حيث يتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية.



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أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار تنفيذ البرامج التدريبية للإدارة العامة للتدريب، انطلقت الدورة الثانية للتدريب عن بُعد، عبر تقنية zoom، ويشترك فيها 100 إمام من محافظتي كفر الشيخ والفيوم، ويحاضر بها الدكتور هاني تمام، مدرس الفقه في كلية الدراسات العربية والإسلامية بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدورة تتضمن محاضرات الدورة مناقشات علمية حول كتاب الكليات الست، وهو يبين أن عدد الكليات وترتيبها إنما هو نتاج رؤية العلماء والمجتهدين لما يجب الحفاظ عليه باعتباره أمرًا ضروريًا، وأن الأمر متسع للاجتهاد في عددها وترتيبها كونهما اجتهادًا بشريًا، وليس قرآنًا ولا سنة.


وتهدف الدورة إلى بيان أن الحفاظ على الوطن لا يقل أهمية عما ذكره العلماء من الكليات الأخرى ؛ إذ لا يوجد وطني شريف لا يكون على استعداد لأن يفتدي وطنه بنفسه وماله.

وأكدت الوزارة، أن الحفاظ على الدين مقصودة الأسمى الحفاظ على أصل الدين ومقاصده، أما عند التفصيل فقد يتقدم حفظ النفس على التمسك ببعض الجزيئات، فا الإنسان المضطر أن يأكل من الميتة المحرمة شرعًا ما يحفظ به أصل النفس.
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