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أخبار العالم

السودان: قضية المياه قومية من الدرجة الأولى

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:06 م
وزير الري السوداني:
وزير الري السوداني: قضية المياه قومية من الدرجة الأولى
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قسم الخارجي
أكد وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، أن قضية المياه قضية قومية من الدرجة الأولى، وهو موقف الخرطوم في مفاوضات سد النهضة.

وقال الوزير السوداني، في تغريدة عبر تويتر، "نؤكد أن قضية المياه قضية قومية من الدرجة الأولى، وتشمل كل القطاعات، وهذا ما بنينا عليه أسس موقفنا في مفاوضات سد النهضة، وما تم تأكيده خلال منتدى سودانية 24".

وشارك "عباس"، برفقة وفد من وزارة الري السوداني، مساء أمس، السبت، في منتدى سودانية 24 الاقتصادي عن قضايا المياه في السودان وتداعيات ما بعد سد النهضة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الري السودانية، في بيان، إنه تم التباحث في المفاوضات بشأن كيفية إقامة مشروعات التنمية المستقبلية علي النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث، وكذلك الاتفاق على إعداد مصفوفة بمقترحات الدول الثلاث والنظر في إمكانية التوصل إلى صيغة توافقية في هذا الشأن.

وبحسب البيان السوداني، فإن المفاوضات حول سد النهضة التي عُقدت مساء الجمعة سعت للوصول إلى اتفاق شامل عادل يضمن حقوق الأطراف الثلاثة بدون إحداث ضرر ذي شأن، وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتطرقت المفاوضات إلى حل القضايا العالقة بشقيها الفنى والقانونى، بما في ذلك المعالجات التى يمكن إتباعها اثناء فترات الجفاف الممتد، وطريقة إعادة الملء لبحيرة سد النهضة مع الوضع في الاعتبار مستوى الجفاف في الحوض، فضلا عن التغير اليومى الأقصى  فى التصريفات من سد النهضة.

وأشار السودان إلى وجود تقدم في بعض القضايا الفنية من خلال المقترحات المقدمة، كما تم النقاش حول الجوانب القانونية وعدد من لقضايا الجوهرية بينها إلزامية الاتفاقية، وآلية فض النزاعات، وعلاقة هذه الاتفاقية باتفاقيات المياه السابقة فى حوض النيل. 

وأوضح البيان أن التفاوض تم في جو من التفاهم المتبادل، معلنا اتمام الاجتماع الثلاثي  برئاسة وزراء المياه يوم الأحد حسب جدول التفاوض المتفق عليه بينما تعقد اليوم السبت اجتماعات ثنائية مع الخبراء.
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