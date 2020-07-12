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فن

بالأبيض والأسود .. مريم الخشت تشارك متابعيها عبر إنستجرام بصورة جديدة

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:08 م
مريم الخشت
مريم الخشت
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محمد بدران _ أسماء الحسيني
شاركت الفنانة مريم الخشت جمهورها بصورة جديدة لها وذلك خلال حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهرت مريم مرتدية شميز أبيض مفتوح الرقبة مع شعر مرفوع وبعض الاكسسوارات الخفيفة.


وتشارك مريم الخشت حاليا في مسلسل "ليه لأ" بطولة أمين خليل وهاني عادل، وهالة صدقي، وشيرين رضا، وعمر السعيد، وناردين فرج، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.


يذكر ان آخر اعمال مريم الخشت الرمضانية مسلسل لعبة النسيان الذي تدور أحداثه حول رقية، والتي تجسدها دينا الشربيني، حيث تعرضت لحادث أدى إلى دخولها غيبوبة 4 أشهر وفقدانها الذاكرة المتعلقة بآخر 6 سنوات من عمرها.
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