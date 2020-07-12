شاهد.. وزيرة التخطيط تكشف مهام صندوق مصر السيادي

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تضع المواطن على رأس أولوياتها، مضيفة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة خلال أزمة فيروس كورونا، وأن الدولة ضخت استثمارات كثيرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي.





وتابعت "السعيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، تمت زيادة الاستثمارات بنسبة 70% في قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحي والاتصالات والتعليم، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة تحفيز الاستهلاك والمنتج المحلي.





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وأوضحت أن الاهتمام حاليُا بملف توطين الصناعة الوطنية، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادي يعد أحد آليات الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مضيفة أن مصر غنية بالأصول وفكرة الصندوق السيادي وتعتمد على تقييم الأصول واستغلالها لجذب الاستثمار، واننا لا نبيع أصولنا لكننا نستثمر فيها لتعظيم عوائدها.





وأشارت إلى أن التعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق سيادي بالإمارات مستمر، ومن المقرر ضخ 20 مليار دولار في عدد من المشروعات، لافتة إلى أن هناك دراسة لتحقيق شراكة مع صندوق بريطاني في مجال تحلية مياه.