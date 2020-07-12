AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

شاهد.. وزيرة التخطيط تكشف مهام صندوق مصر السيادي

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:28 م
هالة السعيد، وزيرة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
Advertisements
قسم الاقتصاد
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تضع المواطن على رأس أولوياتها، مضيفة أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد الدولة خلال أزمة فيروس كورونا، وأن الدولة ضخت استثمارات كثيرة للنهوض بالقطاع الاقتصادي.

وتابعت "السعيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، تمت زيادة الاستثمارات بنسبة 70% في قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحي والاتصالات والتعليم، لافتة إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة تحفيز الاستهلاك والمنتج المحلي.

اقرأ أيضا:

وأوضحت أن الاهتمام حاليُا بملف توطين الصناعة الوطنية، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادي يعد أحد آليات الدولة لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، مضيفة أن مصر غنية بالأصول وفكرة الصندوق السيادي وتعتمد على تقييم الأصول واستغلالها لجذب الاستثمار، واننا لا نبيع أصولنا لكننا نستثمر فيها لتعظيم عوائدها.

وأشارت إلى أن التعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق سيادي بالإمارات مستمر، ومن المقرر  ضخ 20 مليار دولار في عدد من المشروعات، لافتة إلى أن هناك دراسة لتحقيق شراكة مع صندوق بريطاني في مجال تحلية مياه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيانات عالمية موجهة للتصدير.. حكاية أول صندوق للاستثمار في الصحة بمصر

في منطقة باب العزب الأثرية.. وزيرا التخطيط والسياحة يشهدان تدشين صندوق مصر السيادي

تطوير منطقة "باب العزب" بالقلعة أول مشروع تعاون بين المجلس الأعلى للآثار وصندوق مصر السيادي

هالة السعيد: من المهم أن يسهم الصندوق السيادي في تطوير المناطق الأثرية

بعد إطلاق صندق مصر السيادي.. شراكة بين التخطيط والأعلى للآثار لاستغلال الأصول.. ورفع الوعي الثقافي للمواطنين

تكوين ثروات للأجيال القادمة.. وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي سيحقق التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

الري: استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن سد النهضة رغم طرح مصر صياغات بديلة

تعرف على سر إطلاق لقب «سيد معزة» على ميسي

النظام أصبح استبداديا.. قبيلة آبي أحمد: نشعر بالخطر في إثيوبيا

أنا مش مجنون ومصر كلها أسود.. مرتضى منصور مدافعا عن نفسه بعد الفيديو المسرب

إجراءات جديدة لمواجهة كورونا.. رئيس جنوب إفريقيا يعلن حظر بيع الخمور

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الأفوكادو.. 4 فواكه لحرق الدهون وإنقاص الوزن

الكمامة تحمي من الإصابة بـ كورونا بنسبة 65%

نشرة الصحة والمرأة.. علامات الإصابة بأورام القولون.. وصور تكشف جمال ملامح روبي