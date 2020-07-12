دوللي شاهين: متحمسة لعرض فيلم عيد جواز قريبا

يستعد فريق عمل الفيلم السينمائي "عيد جواز" لعرض العمل خلال الفترة المقبلة،

وحرص المنتج السينمائي ايمن زكي علي نزول افيش فيلم عيد جواز استعدادا لطرحه بالسينمات.

وقالت دوللي شاهين، في تصريح لـ "صدى البلد" إنها متحمسة جدًا لعرض الفيلم الذي سوف يتم طرحه قريبًا في السينمات، وعبّرت عن سعادتها للعودة بقوة إلى الساحة الفنية، و تمنت ان ينول العمل إعجاب الجمهور، مشيرة إلى إنها سوف تكثف نشاطاتها الفنية خلال الفترة المقبلة".





فيلم "عيد جواز" بطولة اللبنانية دوللي شاهين، ومن إنتاج أيمن زكى ، وتأليف السيناريست أسامة فهمى وإخراج أحمد فهمى عبد الظاهر.





و يشارك فى بطولته أيضًا كل من الفنان إيهاب فهمى وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان، وعدد أخر من النجوم، ومن المقرر أن يتم طرحه خلال عام 2020