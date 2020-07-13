تعرض حياتنا للخطر.. سكان ايجيكو حي السلام ثان يشكون من تواجد كبائن كهرباء بدون غطاء

استغاث المواطن هشام الوزير المقيم في بلوك 12 ايجيكو 1000 النهضة حي السلام ثان محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تواجد كبائن كهرباء بدون غطاء.

ويقول فى رسالته : بانهم قاموا بتقديم عدة شكاوى فى ظل تخوف الأهالى من خطر الصعق بالكهرباء أو سرقة التيار.

وناشد القارئ سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل: 01224427157.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.