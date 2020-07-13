أحمد ناجي: هناك فارق كبير بين محمد صلاح وتريزيجيه.. فيديو

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى فريق سموحة، أن هناك فارق بين مسيرة محمد صلاح، نجم ليفربول، ومحمود حسن "تريزيجيه"، لاعب فريق أستون فيلا.
وقال ناجي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "هناك تقارير إنجليزية تتحدث عن انتقال تريزيجيه لأندية كبيرة فى الدوري الإنجليزي بعد تألقه فى أول مواسمه بالبريميرليج، وهناك فارق كبير بين صلاح وتريزيجيه".
وأضاف: "تريزيجيه لاعب مميز للغاية ومجتهد ويملك إمكانيات فنية رائعة، ولكن محمد صلاح من أعظم ثلاثة لاعبين على مستوي العالم فلا يوجد مقارنة".
وتألق محمود حسن تريزيجيه، المحترف المصري بصفوف نادي أستون فيلا، وقاد فريقه لتحقيق الفوز على نظيره نادي كريستال بالاس بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.