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حوادث

حبس الابن العاق بعد تعديه على والديه وقيامه بطردهما في الدقهلية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:58 ص
حبس الابن العاق بعد
حبس الابن العاق بعد تعديه على والديه وطردهم بالدقهلية
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همت الحسينى
قررت نيابة طلخا برئاسة المستشار محمد هدايات، حبس ابن عاق، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ عقب قيامه بالتعدي على والديه بالضرب وطردهما خارج المنزل، وترويعهما مستخدما سلاحا أبيض.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة طلخا من "عبد العزيز.ذ.ع"، ٦٢ عاما، صاحب ورشة خراطة ولحام، وزوجته " فايزه.ا.ح.ع "، ٥٤ عاما، ربة منزل لتضررهما من نجلهما ويدعي" محمود" بعد قيامه بالتعدي بالضرب عليهما وسبهما وطردهما خارج المنزل وترويعهما بالأسلحة البيضاء.

وبتشكيل فريق بحث بقيادة العقيد على خضر، مفتش المباحث، والرائد أحمد السادات، رئيس المباحث، ومعاونية النقباء أحمد محسن وعبدالله سعد لضبط المتهم وفحص الواقعة تم ضبط المتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5152 لسنة 2020 وبالعرض على النيابة تم فتح تحقيق قضائى استمر عدة ساعات، حيث أمر المستشار محمد هدايات، رئيس النيابة طلخا، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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