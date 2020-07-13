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أخبار العالم

التحالف العربي يعترض صاروخين و3 طائرات بدون طيار حوثية على السعودية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الإثنين، عن تمكن التحالف من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

كما كشف عن تمكن القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة. 

وقال العقيد تركي المالكي وفق ما نقلته وكالة الأنبائ السعودية إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، مؤكدًا كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها برصدها من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية وتدميرها والتصدي لها.

وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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