حبس المتهم بمواقعة فتاة وإنكاره نسب نجلته بالدقهلية

قررت النيابة الكلية بالمنصورة تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، أمس الأحد حبس المتهم بمواقعة أمل عبدالحميد، 19 عاما ومقيمة بمركز اجا جنسيا كرهًا، مما ادي الي انجابها طفله وعدم قدرتها على إثبات نسبها للمشكو في حقة منذ أكثر من عامين.





وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد كلف بفتح تحقيق قضائي ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه وذلك بعد رصد وحدة الرصد والتحليل تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة "أمل عبد الحميد"، بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه.





كما بينت التحقيقات حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المجني عليها فيها عن حادث التعدي عليها خلال شهر مارس عام ٢٠١٨ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، ولم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.





كما حررت الشاكية في شهر يونيه الماضي محضرًا آخر بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخوذة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه و استمعت النيابة العامة للمجني عليها و شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته.



