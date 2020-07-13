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وزير العدل: التحرش جريمة دخيلة على المجتمع وتمس قيمه

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
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عادل نصار
قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن هدف حفظ سرية بيانات المجني عليهن في قضايا التحرش، الحفاظ على سمعتهن وتشجيعهن على تقديم البلاغ، موضحا "نحن فى مجتمع شرقى ويرى أن مثل هذه النوعية من القضايا بها نوع من الحرج، وينال من السمعة رغم أنه مجنى عليها".

وأضاف "مروان"، في اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر القناة الأولى المصرية، أن حفظ بيانات المجنى عليهن يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش كون ذلك يشجع المجتمع على الإبلاغ وردع المعتدين.

ولفت وزير العدل، إلى أن سرية البيانات لا تعنى عدم المساءلة والمواجهة أثناء الإجراءات القانونية، مشددًا "لن يتم وضع الاسم أو البيانات فى الأوراق الرسمية"، ومش من حق أى حد يفشي سرية البيانات".

وأكد وزير العدل، أن قضايا التحرش تمس قيم المجتمع، وأنا على يقين أن مجلس النواب سيتصدى هو الآخر كما فعل مجلس الوزراء لحماية المجتمع من مثل هذه الأمور الدخيلة عليه، ويناقش مشروع قانون حماية سرية بيانات المجنى عليهن.

وفى سياق آخر كشف وزير العدل، عن مجلس الشيوخ سيكون بالإشراف القضائى من الألف إلى الياء.

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