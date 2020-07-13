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أخبار العالم

التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار حوثية متجهة للسعودية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:09 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء في اليمن باتجاه السعودية. 

وقال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن المليشيا الحوثية الإرهابية تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف صباح اليوم من اعتراض وتدمير (7) طائرات بدون طيار و(4) صواريخ بالستية في محاولات فاشلة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبينًا كفاءة القوات المشتركة للتحالف في التصدي لهذه الهجمات الإرهابية والوحشية ضد المدنيين والأعيان المدنية. 

وأضاف أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وتتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان التحالف العربي تمكن من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

كما أعلن اعتراض وتدمير عدد 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة. 
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