نور عبد الواحد: الكرة النسائية تحتاج للدعم.. فيديو

قالت نور عبدالواحد السيد، لاعبة نادي المعادي للكرة النسائية، إن الكرة النسائية فى مصر تحتاج إلى دعم مادي من الاتحاد للعبة ونفس الأمر للإعلام لانتشار اللعبة.





وأضافت نورعبد الواحد السيد، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه لا يوجد حافز أو حماس من الاتحاد المصري للكرة، لتطوير الأندية أو اللعبة خلال الفترة الماضية.





وأوضحت نجلة حارس الزمالك السابق، إن بدايتها مع الكرة النسائية جاءت بالصدفة، وقد تدربت كحارس مرمي ولكن والدها طالبها بتغيير مركزها.





كما أكدت أن الكرة النسائية تفتقد مشاركة الأهلي والزمالك، لاسيما وأن مشاركة قطبي الكرة المصرية ستزيد من أهمية وانتشار اللعبة.



