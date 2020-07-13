الطفل الذي ألقى قصيدة أمام السيسي: الرئيس زي بابا حد يخاف وهو واقف قدام باباه.. فيديو

قال الطفل كريم أحمد، الذي ألقى قصيدة "عاشقين ترابك يا مصر" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية بالمرحلة الثالثة بمشروع مدينة الأسمرات، " الرئيس السيسي قالي بعدما ألقيت القصيدة شاطر وانت جميل خالص وسقفلي".



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" أنه لديه من العمر 6 سنوات، ويعيش في حي الأسمرات منذ عامين، متابعا: قبل ما أعيش في الأسمرات كنت عايش في اسطبل عنتر بمصر القديمة، متابعًا: "الأسمرات طبعًا أحسن من مكاننا القديم، لأنها نضيفة وحلوة وفيها ملاهي وملاعب وكل حاجة نضيفة".



وفيما يخص القصيدة التي ألقاها أمام الرئيس، قال: "ماما وبابا هما اللي حفظوني القصيدة، وأنا كنت عايز أحفظها عشان أقولها قدام الرئيس السيسي، متابعا:أنا كنت ثابت مكاني قدام الريس، هو حد يخاف وهو واقف قدام باباه؟ مشددا الرئيس زي بابا".



وواصل قائلا: "بقول شكرا يا سيادة الرئيس على المجهود اللي بتعمله معانا في مصر كلها، وشكرا إنك حميت مصر، وأنا بتمنى إن أفضل دايمًا عايش فيها".





وتابع والد الطفل كريم: "بالرغم من إني سبت بيتي، إلا أن المكان في الأسمرات أنضف وأأمن وأحسن، في فرق كبير بين المنطقة هنا والأماكن اللي كنا عايشين فيها".