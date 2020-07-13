في ليلة واحدة.. شاب يتزوج من حبيبته وفتاة أخرى لهذا السبب

أراد شاب أن يوفق ما بين ما يطلبه قلبه ووجدانه وما بين طلبات أهله وعائلته، لذلك تزوج من حبيبته وفي الوقت نفسه تزوج من العروس الذي كان يلح الأهل عليه للزواج منها، في حفل واحد.





في حفل زفاف غريب ومختلف عن عيره، تزوج رجل في قرية "ماديا براديش" الهندية من امرأتين في نفس الوقت في نفس حفل الزفاف بحضور القرويين وأفراد الأسرة وقد أقاما جميع الطقوس والشكليات، بحسب ما نشر موقع "نيوز 18" الهندي.









كان الشاب "سانديب أويك" تربطه علاقة حب قوية مع فتاة تعرف عليها أثناء دراسته، ولكن الأهل قاموا برفض هذه الفتاة، وفي هذه الأثناء قررت عائلته الزواج منه بفتاة من اختيارهم من قرية أخرى.





ولكن تسبب ذلك في نزاع كبير ولحل هذا عقد اجتماع من قبل العائلات الثلاث، وتقرر أنه إذا كانت كلتا المرأتين على استعداد للعيش مع "أويك"، فيجب أن تتزوج منه، ووافقت الفتيات على ذلك.









وأقيم حفل الزفاف في قريته حيث أقام الشاب الزواج مع عروستيه، وكان من بين الذين حضروا المراسم قوم القرية مع عائلات العريس والعرائس.





وتعد هذه هي المرة الأولى في الهند التي يأخذ فيها العريس نذرًا لقضاء حياته مع زوجتين، وتم تنفيذ جميع الشكليات للزواج، ولكن الشرطة تبحث عن العريس لعدم حصوله على موافقة من قبل الجهات المختصة لإقامة مثل هذا الزفاف بسبب فيروس كورونا.