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أخبار العالم

وزيرة الدفاع الفرنسي: تدخل تركيا في ليبيا غير مقبول.. وحفتر يكافح داعش

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:56 ص
القسم الخارجي
أعربت وزيرة الدفاع الفرنسي، فلورانس بارلي، اليوم الإثنين، عن إدانة بلاده لكل أشكال انتهاك حظر السلاح إلى ليبيا. 

وقالت الوزيرة الفرنسية إن تركيا استقدمت عددا كبيرا من المقاتلين السوريين إلى ليبيا، كما أن تدخلها في ليبيا غير مقبول. 

وأضافت أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر لعب دورا مهما في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا. 

وتابعت أن بلاده لا تدعم معسكرا في ليبيا على حساب آخر. 

ومن ناحية أخرى، قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي, إن ما تتعرض له الأراضي الليبية هو عدوان على كل المنطقة العربية والأراضي العربية وليس ليبيا فقط.
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