مجدي الهواري: أول حفل لمسرحية علاء الدين سيكون مخصصا للجيش الأبيض

قال المخرج مجدى الهواري، إنهم احترموا قرار الحكومة الخاص بنسبة الإشغال ب 25%، متابعا: "حياة الجمهور أهم".

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، احنا قررنا نفتح أول يوم العيد، ققرنا نعمل يوم للجيش الأبيض، حيث ستكون أول حفل بمسرحية علاء الدين من أجل العاملين في المنظومة الصحية و

وهي مبادرة من الفنان

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وأوضح أن الحفلات ستبدأ في أول أيام عيد الأضحى وسيكون هناك التزامًا تامًا بالإجراءات الوقائية والاحترازية، لافتا إلى أنهم سيقومون بعودة العروض الخاصة بباقي المسرحيات، مشددا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل سلامة الجمهور والممثلين.