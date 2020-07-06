AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جيش مصر الأبيض في الخارج.. رغدة ملاك رحمة يخفف آلام مصابي كورونا في نيويورك

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:08 م
صدى البلد
Advertisements
نهلة الشربيني
من قلب أحد أحياء نيويورك تخرج رغدة يوميا من منزلها في طريقها لمستشفى العزل يؤنسها مع كل خطوة صراع بين الحب والشغف بالعمل الذي دفعها للاستجابة والنزول عند الطلب مع التوتر والقلق من مواجهة وباء جديد لا يعلم احد ما يحمله للبشرية في طياته، لينتهى بها المطاف إلى طوارئ المستشفى الذي تعمل به كممرضة.



تسرع رغدة لارتداء زي العزل وأقنعة الوجه الواقية لان في انتظارها عشرات الحالات من مصابي كورونا، وتقابلها الكثير من المواقف الصعبة من وداع وفراق وخوف بين المرضى و قساوة البشرية في امتناع بعض الأسر عن استلام جثامين ذويهم، الأمر الذي كان يدفعها لتختلي بنفسها لدقائق تطلق خلالها العنان لدموعها التي تحبسها أمام المرضى وزملائها من الممرضين والأطباء.


انتقلت رغدة مصطفى صاحبة الـ24 عاما للعيش في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 8 سنوات، ودفعها الشغف لدراسة التمريض للالتحاق بـ Alien school for health لمدة عامين، وفور التخرج تم استدعائها للعمل بقسم الطوارئ في مستشفى Methodist hospital لوجود عجز بفريق الأطباء والتمريض، فلم تتردد لحظة عن القيام بدورها الإنساني والعملي.


"مهنة التمريض صعبة ووجع قلب بمعنى الكلمة بس بحبها جدا وبشكر المواقف اللي اتحطيت فيها وعلمتني ".. بهذه الكلمات بدأت رغدة روايتها مع حالات كورونا بقسم الطوارئ، والتي أكدت خلالها قساوة ما مرت به من مواقف كان أثقلها امتناع الأبناء والأسر عن استلام جثامين ذويهم من المتوفين بكورونا، بينما كان هناك آخرون لم يردوا عليها هاتفيا ولم يطمئنوا علي المصابين.


وتابعت رغدة ان قوة تحملها دفعتها لتجنب البكاء أمام المرضى والاختلاء بنفسها في المواقف الصعبة، قائلة: "كنت ابكي في الأوقات الصعبة لعدم تحملي المواقف الإنسانية فكنت أتنقل من مريض لاخر بسرعة كبيرة دون الالتفات الى الإرهاق البدني والذهني بالإضافة إلى أن الحالات لم تقتصر على مصابي كورونا فقط بل كان هناك حالات طوارئ أخرى من بينها ما يحتاج للعمليات والولادة".


لم تقصر رغدة في عملها ولم تغلبها المشاعر بل كانت تعمل وفق ما يحتمه عليها ضميرها وانسانيتها قائلة: "قابلت جنسيات كثيرة كان من بينها عرب أثناء تواجدي في الطوارئ كان أغلبهم من اليمن ولم يصادفني حالة من بينهم انتهت بالوفاة لان أجسادهم كانت تحمل أجساما مضادة للفيروس".


كانت رغدة من بين مصريين كثيرين يعملون في المجال الطبي بشكل عام في الولايات المتحدة الأمريكية، لذا فقد كانت لها رؤيتها الخاصة للوضع في مصر مقارنة بمكان عملها في نيويورك ، وعن ذلك قالت: "رؤيتنا للوضع في مصر كانت أفضل بكثير من الولايات المتحدة فقد استطاعت مصر السيطرة على الوضع بينما كان من الصعب على الولايات المتحدة السيطرة على 51 ولاية بها ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة فيروس كورونا..آبل تطلق تحديث iOS 13.5

روسيا تسجل 9434 حالة إصابة جديدة بكورونا

بالعربية والإنجليزية .. شاهد مصرية أمريكية تغني للجيش الأبيض

ترشيحاتنا

بعد إطلاق 10 مبادرات رئاسية.. السيسي صانع البسمة على وجوه المصريين

فرنسا تعلن استئناف الرحلات الجوية من وإلى مصر

علي عبد العال: لدينا منطقتان للبترول والغاز في البحر الأحمر والأبيض.. ومن يقترب منهما ستقطع يده

عشان يراجع كويس .. 5 مشروبات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة

رسميا .. فشل مفاوضات الأهلي مع علي زين

وفاة وزير الدولة للانتاج الحربي الفريق محمد العصار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة لرقائق الشيبس دون قلق من زيادة الوزن

مشروب المناعة الأول .. كوب سحري يحميك من الفيروسات

بعد ظهوره في الصين .. تعرف على أعراض الطاعون الدبلي