تايلاند تعلن موعد إجراء تجارب على البشر للقاح جديد لكورونا

كشف مجموعة من الباحثين في تايلاند، أمس، عن بداية تجريب لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، على البشر بداية من شهر أكتوبر المقبل.





وصرح رئيس برنامج تطوير لقاح كورونا في بانكوك، كيات روكسرونجتام، بأن هناك شركة أدوية ستبدأ في إنتاج جرعات من اللقاح التجريبي في أكتوبر لتجريبه على البشر.





ودعا المتطوعين لتسجيل استعدادهم للخضوع للتجربة بين أغسطس وسبتمبر المقبلين.





ونجح الاختبارات التي أجريت على القرود في مايو الماضي، ثم الفئران، حيث أظهرت الحيوانات تكوين أجسام مضادة للفيروس.





ومن ناحية أخرى، أكد عالم بريطاني أن لقاح فيروس كورونا يمكن أن يكون جاهزًا في غضون عام إذا سارت التجارب على ما يرام.





قال البروفيسور روبن شاتوك ، الذي يقود فريقًا يعمل على إنتاج لقاح كورونا، في إمبريال كوليدج لندن ، إن اللقاح سيكون متاحًا لكل شخص في المملكة المتحدة إذا سارت التجارب "بشكل جيد"، في غضون عام.