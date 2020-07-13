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فن

خالد النبوي يتصدر تريند تويتر.. اعرف السبب

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:01 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
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آيه عاطف
تصدر الفنان خالد النبوي، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد مطالبة الجمهور بتجسيده شخصية "الخالد إبن الوليد" في مسلسل "سيف الله" بدلًا من الفنان ياسر جلال.

ولكن اسلام حافظ مؤلف العمل حسم الأمر حيث كتب عبر صفحته بموقع فيس بوك: احنا كأسرة عمل نحب نوضح إن تحضيرات مسلسل سيف الله مستمرة، احنا بنعمل مشروع ضخم وصعب جدًا ومفيش دقيقة ينفع تروح من غير تعب وعرق ومجهود غير عادي.

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بينما اختتم حديثه قائلًا: النوع ده من المشاريع بيكون شاق للغاية أثناء تحضيره و يستمر هذا الشقاء حتى آخر مشهد هيتصور فطبيعي ووارد جدًا اثناء الرحلة الشاقة دي أي عنصر من عناصر العمل يتكعبل (أو بمعنى أوضح يحس انه مش قادر ياخد نفسه من كتر الضغوط اللي عليه)، وهنا لازم تلاقي إيد كبيرة صادقة وحاسة بيك ومقدرة مجهودك وتعبك طول الفتره اللي فاتت، تساعدك تقف على حيلك تاني عشان يكمل المشوار، مسلسل سيف الله بطولة ياسر جلال، إخراج رؤوف عبد العزيز".
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