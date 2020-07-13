أمير عزمي يكشف حقيقة تدخل مرتضى في التشكيل وديكتاتورية جروس

أكد أمير عزمي مجاهد أنه أثناء عمله مع السويسري جروس في الزمالك لم يسبق وأن تدخل مرتضي منصور رئيس النادي في التشكيل مؤكدا أن المدرب السويسري دائم التشاور مع الجميع.

وقال مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس"، "كريستيان جروس كان يتشاور مع أفراد الجهاز الفني بالكامل".

وتابع: " مرتضى منصور منحني الفرصة في الجهاز الفني، للزمالك بالرغم من خلافه مع والدي".

و واصل: "مرتضى منصور لم يتدخل في تشكيل الزمالك، خلال فترة تواجدي في النادي".

وأضاف: "أتمنى خوض تجربة المدير الفني لكن ذلك لن يأتي بدون خبرات كافية مع مدربين عديدين حتى يستطيع أن يترجم تلك الخبرات لشخصية".

وأشار أمير عزمي مجاهد الى أنه كان محظوظًا بالعمل في نادي الزمالك وتحديدًا مع المدرب السويسري كريستيان جروس الذي يمتلك خبرات كبيرة وقبلها مع خالد جلال في كأس مصر اتاحة لي الفرصة لخوض تجربة كبير بحجم القلعة البيضاء بخلاف أن التجربة ثرية بضغوط الجماهير لخوض البطولات.