نصائح مهمة تنقذك من أعطال السيارة على الطرق السريعة

السيارات تتعرض دائما إلى أعطال أثناء حلاتها على الطريق السريع والسبب هي السرعات العالية التي تنطلق بها السيارة على هذا النوع من الطرق فإن التعامل مع الموقف يجب ان يكون حرض حفاظا على سلامة قائد السيارة وفي هذا التقير يقدم نادي السيارات الاوروبي بعض النصائح للتعامل الصحيح مع أعطال السيارة على الطرق السريعة والخروج من هذا الموقد دون أي ضرر.





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يجب تأمين السيارة بعد وقوفها في أقص اليمنين وذلك من خلال تشغيل الاضواء التحذيرية ووضع المثلث التحذيري الذي يعكس الضوء وينبه قائدي السيارات الاخرى بوجود سيارة معطلة على الطريق وذلك على بعد يتراوح من 150 إلى 400 مترًا من السيارة، وتختلف المسافة بحسب هل السيارة قريبة من منحنيات أو لا وغيرها من ظروف وشكل الطريق.

وفي حالة عدم قدرة صاحب السيارة أن يصلح مافيها من عطل عليه فعليا ان يطلب المساعدة وذلك من خلال خدمات إنقاذ السيارات أو الأتصال بالشرطة إذل م يتمكن من لتصرف والتوصل لخدمات الإنقاذ







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