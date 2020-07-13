نصائح مهمة تنقذك من أعطال السيارة على الطرق السريعة

السيارات تتعرض دائما إلى أعطال أثناء حلاتها على الطريق السريع والسبب هي السرعات العالية التي تنطلق بها السيارة على هذا النوع من الطرق فإن التعامل مع الموقف يجب ان يكون حرض حفاظا على سلامة قائد السيارة وفي هذا التقير يقدم نادي السيارات الاوروبي بعض النصائح للتعامل الصحيح مع أعطال السيارة على الطرق السريعة والخروج من هذا الموقد دون أي ضرر.
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يجب تأمين السيارة بعد وقوفها في أقص اليمنين وذلك من خلال تشغيل الاضواء التحذيرية ووضع المثلث التحذيري الذي يعكس الضوء وينبه قائدي السيارات الاخرى بوجود سيارة معطلة على الطريق وذلك على بعد يتراوح من 150 إلى 400 مترًا من السيارة، وتختلف المسافة بحسب هل السيارة قريبة من منحنيات أو لا وغيرها من ظروف وشكل الطريق.
ولكن في حالة تعطل السيارة على الطرق العادية فيمكن لصحاب السيارة وضع مثلث التحذير على ممسافة تعد 50 مترا فقك اما في حالة في توقف السيارة في الطرق الزراعية فوضع المثلث التحذيري على مسافة 100 متر يعد كافيا
اما بالنسبة لقائد السيارة يجب أن يرتدي سترة التحذير بالالوان الفوسفورية اللامعة التي يمكن رؤيتها من مسافات بعيدة للحفاز على سلامته أثناء فحص سيارته أو محاولة إصلاح ما بها من عطل ويفضل ان ينزل قائد السيارة من سيارته إلى الجهة البعيدة عن الطريق حتى لو تطلب ذلك أن ينتقل إلى مقعد الراكب الذي بجوار مقعد السائق
وفي حالة عدم قدرة صاحب السيارة أن يصلح مافيها من عطل عليه فعليا ان يطلب المساعدة وذلك من خلال خدمات إنقاذ السيارات أو الأتصال بالشرطة إذل م يتمكن من لتصرف والتوصل لخدمات الإنقاذ
اقرأ أيضالإنفجار إطار السيارة تبدأ في الخروج من مسارها ولذلك فإن التمسك بعجلة القيادة جيدا هي أولى خطوات السيطرة على الموقف تحتاج في هذه اللحظة إلى تخفيف من سرعة السيارة برفع قدمك من على دواسة الوقود والنظر أمامك بحذر.
على قائد السيارة تشغيل إشارة الطوارئ او الأنتظار لتنبه السيارات التي تأتي من بعيد ان سيارتك بها عطل وانت واقف بهذه النقطة.