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منوعات

وفاة الممثلة الأمريكية كيلي بريستون بعد صراع عامين مع السرطان

الإثنين 13/يوليه/2020 - 09:37 ص
صدى البلد
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مريم صليب
توفيت الفنانة الأمريكية كيلي بريستون صباح اليوم ، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي ، و أعلن زوجها الفنان الأمريكي الشهير جون ترافولتا على حسابه عبر فيس بوك خبر وفاتها . 

و حسب ما نشر ترافولتا على حسابه" ببالغ الحزن و الأسى أبلغكم خبر وفاة زوجتي الجميلة بعدما خسرت معركتها مع سرطان الثدي التي دامت لمدة عامين " . 

و كتب ترافولتا :" قاومت المرض بشجاعة و قوة، و كان يدعمها كل المحيطين بها بالحب الكبير" . 

قدم جون ترافولتا الشكر لكل من الأطباء و الممرضين موضحا " اشكر الأطقم الطبية و الممرضون على مجهودهم ، كما ندين بكل الحب و التقدير للأصدقاء  الذين دعمونا " . 

جدير بالذكر أن كيلي بريستون توفيت عن عمر يناهز 57 عاما ، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي منذ عامين . 
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