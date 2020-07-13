وفاة الممثلة الأمريكية كيلي بريستون بعد صراع عامين مع السرطان





و حسب ما نشر ترافولتا على حسابه" ببالغ الحزن و الأسى أبلغكم خبر وفاة زوجتي الجميلة بعدما خسرت معركتها مع سرطان الثدي التي دامت لمدة عامين " .





و كتب ترافولتا :" قاومت المرض بشجاعة و قوة، و كان يدعمها كل المحيطين بها بالحب الكبير" .





قدم جون ترافولتا الشكر لكل من الأطباء و الممرضين موضحا " اشكر الأطقم الطبية و الممرضون على مجهودهم ، كما ندين بكل الحب و التقدير للأصدقاء الذين دعمونا " .





جدير بالذكر أن كيلي بريستون توفيت عن عمر يناهز 57 عاما ، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي منذ عامين .

توفيت الفنانة الأمريكية كيلي بريستون صباح اليوم ، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الثدي ، و أعلن زوجها الفنان الأمريكي الشهير جون ترافولتا على حسابه عبر فيس بوك خبر وفاتها .