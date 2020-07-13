حملة نظافة مكبرة.. رفع 23 طن مخلفات بالطريق السياحي في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الاقصر برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة نظافة على طريق المسار السياحى بمدينة البياضية وكوبرى الحبيل





ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بضرورة النظافة المستمرة للمسار السياحي





أسفرت الحملة عن رفع 23 طن مخلفات صلبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





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كما تمت خلال الحملة رش وتعقيم وتطهير المناطق التي استهدفتها الحملة، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



