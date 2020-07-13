حملة نظافة مكبرة.. رفع 23 طن مخلفات بالطريق السياحي في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الاقصر برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة نظافة على طريق المسار السياحى بمدينة البياضية وكوبرى الحبيل
ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بضرورة النظافة المستمرة للمسار السياحي
أسفرت الحملة عن رفع 23 طن مخلفات صلبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تمت خلال الحملة رش وتعقيم وتطهير المناطق التي استهدفتها الحملة، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
شارك في الحملة كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، وطه أبو القاسم مدير ادارة النظافة، وعمال مجلس المدينة، بالتعاون مع رؤساء قرى الحبيل، والبغدادى، والروافعة.