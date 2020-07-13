AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملة نظافة مكبرة.. رفع 23 طن مخلفات بالطريق السياحي في الأقصر

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية شمال الاقصر برئاسة اللواء محمد صحصاح، حملة نظافة على طريق المسار السياحى بمدينة البياضية وكوبرى الحبيل

ياتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بضرورة النظافة المستمرة للمسار السياحي

 أسفرت الحملة  عن رفع 23 طن مخلفات صلبة، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


كما تمت خلال الحملة رش وتعقيم وتطهير المناطق التي استهدفتها الحملة، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

شارك في الحملة كلا من عبد المحسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، وطه أبو القاسم مدير ادارة النظافة، وعمال مجلس المدينة، بالتعاون مع رؤساء قرى الحبيل، والبغدادى، والروافعة.
حملة نظافة مكبرة.. رفع 23 طن مخلفات بالطريق السياحي في الأقصر
حملة نظافة مكبرة.. رفع 23 طن مخلفات بالطريق السياحي في الأقصر
حملة نظافة مكبرة.. رفع 23 طن مخلفات بالطريق السياحي في الأقصر
حملة نظافة مكبرة.. رفع 23 طن مخلفات بالطريق السياحي في الأقصر
حملة نظافة مكبرة.. رفع 23 طن مخلفات بالطريق السياحي في الأقصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حملة نظافة مكبرة بشوارع الأقصر.. صور

رفع 838 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال 7 أيام في سوهاج

رئيس حي ثان طنطا يقود حملة نظافة مكبرة لرفع الإشغالات بمساكن السلام.. صور

إزالة مخلفات بحملة نظافة مكبرة جنوب الأقصر..صور

حق الشعب..ازالة التعديات على أملاك الدولة في الاقصر ..صور

محافظ الأقصر يتفقد المنطقة الصناعية بالبغداى.. صور

ترشيحاتنا

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

مصطفى ضحية جديدة للطائرات الورق.. سقط من الطابق السابع في أوسيم.. صورة

موعد مباراة غرناطة وريال مدريد في الدوري الإسباني والتشكيل المتوقع

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 إطلالات تبرز أنوثة هيفاء وهبي

وفاة ابنة نيلسون مانديلا

يمكن أن تنقذ حياتك.. علامات التحذير قبل السكتة الدماغية لا تتجاهلها

AdvertisementS

تزامنا مع مقتل هونديسا .. كبير أساقفة إثيوبيا يكشف كواليس مذبحة 19 مسيحيًا .. ويؤكد: القضية ليست عرقية

احترس.. باقي يومين على تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي لهذا الشهر.. جميع الطرق

وزير الإسكان يُصدر 61 قرارًا بإزالة التعديات ومخالفات البناء فى العبور

قطع المياه 15 ساعة عن عدد من مناطق القاهرة.. اليوم

بعد إعلان حالته الصحية واعتزاله الفن.. قصة بكاء لطفى لبيب عند قراءة سورة النمل

انتحار حفيد فنان شهير فى ظروف غامضة

بعد إصابته بجلطة فى المخ.. تعرف على أعراض وأسباب مرض لطفي لبيب

يعرض قائلها للمساءلة القانونية.. قرار بمنع مناداة أي مسئول بـ معالي الباشا والوزير في محافظة قنا

فى ذكرى ميلاد فردوس محمد.. عدد زيجاتها وعدم انجابها ومأساتها منذ 3 سنوات

بعد آخر ظهور لها.. 10 صور رومانسية لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة

قطع المياه عن 8 المناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة.. اعرف السبب

لصيانته واستخدامه الأمثل ..خطوات تجنبك ارتفاع فاتورة الكهرباء حال استخدام أجهزة التكييف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل غير متوقع لزوج بعد وفاة شريكة حياته المصابة بالخرف.. تفاصيل

بدون زيت.. طريقة غير متوقعة لقلي البطاطس المحمرة

لأول مرة في العالم.. تعرف على مواصفات السيارة الطائرة cityhawak.. فيديو وصور