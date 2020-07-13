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حوادث

أعلن عنها على فيس بوك .. طالب يروج لبيع سماعات للغش فى امتحانات الثانوية

الإثنين 13/يوليه/2020 - 11:17 ص
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
تمكنت الشرطة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم عبر موقع "فيس بوك" لإستخدامها فى أعمال الغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات  تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة.


أسفرت جهود الفحص الفنى وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة طالب، مقيم دائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج،  وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته .

وضبط بحوزته هاتف محمول بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها ومحادثة بينه وأخرين تتضمن الإتفاق على بيع السماعات المشار إليها ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق إستفادة مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" .
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