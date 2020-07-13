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محافظات

لإخراج طفل غريق من شاطئ النخيل.. محافظ الإسكندرية يوجه بحشد قوات الإنقاذ البحري

الإثنين 13/يوليه/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

تفقد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف محيط شاطئ النخيل صباح اليوم الاثنين، وذلك في إطار متابعته  لحادث غرق 11 شخصا داخل الشاطئ الواقع غرب المحافظة.


ووجه محافظ الإسكندرية، بحشد قوات الإنقاذ البحرى لإخراج الطفل الغريق من شاطئ النخيل بعد إخراج جميع الغرقي.


ولا تزال قوات الإنقاذ البحرى رغم الأمواج العالية تواصل جهودها لإخراج الطفل الغريق من شاطئ النخيل.

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وكشفت الإدارة العامة للسياحة والمصايف عن تفاصيل الحادث في بيان لها أنه في يوم الجمعة حوالى الساعة ٥.٢٠ صباحا، قام بعض المواطنين بالنزول إلى مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي والمغلق حاليا ضمن الشواطئ المغلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بحظر ارتياد الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأشار البيان إلى أن نزولهم في هذا الوقت المبكر جاء هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم، حيث غرق أحد الأطفال أثناء نزوله البحر مما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، مما أدى إلى غرق 11 شخصا وتم انتشال 6 جثامين وجار البحث عن الآخرين.

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