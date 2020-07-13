نتنياهو وعد وأخلف .. الغضب يشتعل في إسرائيل بسبب إعانات المتضررين من كورونا

تصاعد الغضب في اسرائيل اليوم الاثنين مع اكتشاف آلاف الإسرائيليين العاملين لحسابهم الخاص أن الرواتب التي تمت الموافقة عليها لأولئك الذين تضرروا اقتصاديا من فيروس كورونا والتي وافقت عليها حكومة تل ابيب يمكن أن تصل إلى أقل بكثير مما وعد به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.





وكان مجلس الوزراء قد وعد برواتب لمرة واحدة تصل إلى 7500 شيكل (2170 دولارا) للإسرائيليين العاملين لحسابهم الخاص والموظفين بأجر وأصحاب الأعمال، لكن تلقى العديد إخطارًا بأن المبلغ الذي سيحصلون عليه بالفعل كان أقل من 2000 شيكل (580 دولارًا)، وفقا لـ تايمز اوف إسرائيل.





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وتستند المبالغ التي سيتم توزيعها كمرتبات في اسرائيل على الدخل خلال الفترة ذات الصلة في السنوات السابقة.





وأفاد راديو الجيش الاسرائيلي أنه بموجب هذه المبادرة، سيحصل 116000 إسرائيلي يعملون لحسابهم الخاص على راتب يصل إلى 3000 شيكل، وسيحصل 136000 آخرين على ما بين 3000 و 7000 شيكل، وسيحصل 128000 نهائي على الحد الأقصى 7500 شيكل

وتلقى هاريل بابو، الذي يعمل طبيب نفسي، إخطارًا بأنه سيودع 1329 شيكل (385 دولارًا) في حسابه يوم الأربعاء.



