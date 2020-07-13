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اكشف بجنيه.. واستمتع بمدينة رياضية فريدة.. مميزات لا حصر لها في كومباوند الأسمرات

الإثنين 13/يوليه/2020 - 01:08 م
المهندس حسن الغندور،
المهندس حسن الغندور، رئيس حي الاسمرات
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فرح علاء الخولي
قال المهندس حسن الغندور، رئيس حي الاسمرات، إنه يتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي نيابة عن كل أهالي حي الأسمرات، مشيرًا إلى أن هناك 18300 أسرة انتقلوا من حياة لا آدمية لحياة آدمية، حيث إن هذه الأسر أغفلها 3 رؤساء دول وأدركها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "الأسر بقت عايشة في كومباوند".

وتابع حسن الغندور في حواره عبر "سكايب" في برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الثالثة من حي الأسمرات التي افتتحها الرئيس السيسي بالأمس شملت 7304 وحدات مجهزة بجميع الخدمات، موضحًا أن المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات، عبارة عن صرح رياضي لم يسبق له مثيل في مصر، وكل ذلك خدمة مجانية لأهالي الأسمرات.


وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعي تقدم نحو 17 خدمة مختلفة لأهالي الحي ما بين محو الأمية والمرأة المعنفة والحضانات، إلى جانب بنك ناصر الاجتماعي الذي يقدم خدمات للمواطنين.


وأشار الى أن هناك خدمات صحية على أعلى مستوى وتذكرة المنظومة الصحية في الحي بجنيه واحد يشمل العلاج وكل أسرة لها ملف طبي بحي الأسمرات تستخدمه عند الكشف، ويضم حي الاسمرات 5 مراكز طبية مجهزة على اعلى مستوى.

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