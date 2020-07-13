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رئيس حي الأسمرات: توفير أكثر من 1500 فرصة عمل للسيدات.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 02:01 ص
حي الأسمرات
حي الأسمرات
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اسراء صبري
قال حسين الغندور، رئيس حى الأسمرات، إن زيارة الرئيس السيسي لحي الأسمرات ليست جديدة، متابعا "الرئيس دايما معانا في أي افتتاح.. إحنا بنشكر الرئيس لأن المشروع دا من أعظم المشروعات التي قام بها".

وأضاف رئيس حى الأسمرات، في تصريحات متلفزة على ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه تم نقل 18300 أسرة من المناطق العشوائية إلى حى الأسمرات، معقبا "أهالى الأسمرات كانوا سعداء للغاية بزيارة الرئيس السيسي".

وتابع رئيس حى الأسمرات، أن المشروعات التي تم افتتاحها جميعها تخدم أهالي الحي، مشيرا إلى أنه تم افتتاح مدينة شبابية تتكلف 220 مليون جنيه، إضافةً إلى افتتاح مبني به كافة الخدمات الخاصة بالتضامن الاجتماعي، وفصول محو أمية وأنشطة كثيرة.

وأوضح أن اليوم تم تسكين من المرحلة الثالثة 2072 أسرة ويتبقى 5 آلاف سيتم تسكينهم نهاية السنة، معقبا ننتظر من الرئيس السيسي قرارا بوجود مرحلة رابعة.

ولفت رئيس حى الأسمرات، إلى أنه تم توفير 1575 فرصة عمل للسيدات القاطنات بمدينة الأسمرات في الفترة الماضية، مؤكدا أن الأسمرات ستصبح مدينة صناعية وسكنية.

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