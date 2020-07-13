حجازي متقال يكشف أسباب تأجيل ألبومه الغنائي

كشف الفنان حجازي متقال عن أسباب تأخر ألبومه الغنائي الذي كان من المقرر أن يقدم في الموسم الصيفي.





وصرح حجازي في تصريح لصدى البلد أسباب عديدة كانت السبب في تأخر الألبوم أبرزها أنني أفضل اختيار الأغاني التي أقدمها بتأني، بالإضافة الى أفضل أن أطرح الأغاني سينجل ثم يتم تجميعها في ألبوم كامل مثل معظم النجوم الذي اتجهوا الي هذا الموضوع مؤخرا ، فانا طرحت الأغنية الأولي مانجا يا مانجا"، وهى من الأغانى الفلكلورية التى كتبها والدى الريس متقال -رحمة الله عليه- ، وتوزيع موسيقى جديد لميدو مزيكا، وهندسة صوت محمد جودة.





يذكر أن آخر أعماله ألبوم "طعم التوت" والذى تعاون فيه مع عدد الملحنين والشعراء من بينهم حسين زكريا وتامر حجاج ومحمد غنيم ومنعم وبينو، ومن الشعراء محمد البدري وسلامة علي وأحمد شريف، والتوزيع باسم منير وأشرف البرنس وأحمد عاطف وإسلام غلاب وحاتم محسن.