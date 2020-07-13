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مرأة

نتائج مذهلة .. وصفة طبيعية لعلاج الاسنان الضعيفة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:16 م
اسماء محمد
يعانى البعض من مشكلة ضعف الاسنان واهتزازها وعدم ثبوتها على اللثة مما يعرضها للتلف والكسر فضلا عن تسببها فى المعاناة من الم قوى.

وذكر موقع " stylecraze " أنه يمكن تقوية الاسنان وعلاج ضعفها وتثبيتها على اللثة من خلال بعض الوصفات الطبيعية ومنها الثوم.


يحتوى الثوم على مواد طبيعية قوية مضادة للميكروبات مما يجعله علاجا فعالا لمشكلة اهتزاز الاسنان وعدم ثبوتها على اللثة إذا كانت المشكلة ناتجة بسبب الاصابة بأحد الميكروبات الضارة.


طريقة استخدام الثوم لعلاج اهتزاز وضعف الاسنان وتطهير اللثة من الميكروبات الضارة:


-قطع فص ثوم إلى شرائح رقيقة وضع واحدًا أو اثنتين منها في السنّ المصابة بين اللثة والخد الداخلي.

- اتركه أطول فترة ممكنة وكرره من  2-3 مرات في اليوم.

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