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بين الناس

أهالي الوسعاية بحدائق المعادي: الكلاب الضالة تهاجم المارة فى الشوارع

الإثنين 13/يوليه/2020 - 04:26 م
الكلاب الضالة
الكلاب الضالة
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منار نور
استغاث أهالي الوسعاية بحدائق المعادي من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع. 

وأرسل أشرف زكي عبر خدمة الشكاوي التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري قائلا: "إن سكان شارع الوسعاية يعانون من انتشار الكلاب الضالة في الشارع. 

وتابع في شكواه: تتهجم الكلاب علي المارة في الصباح الباكر خاصة مع قلة أعداد المارة فى الشوارع. 

وأضاف أنه يخشى على أطفاله الصغار من أن يهجم عليهم كلب منهم.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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