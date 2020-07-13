أهالي الوسعاية بحدائق المعادي: الكلاب الضالة تهاجم المارة فى الشوارع

استغاث أهالي الوسعاية بحدائق المعادي من انتشار الكلاب الضالة في الشوارع.





وأرسل أشرف زكي عبر خدمة الشكاوي التي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري قائلا: "إن سكان شارع الوسعاية يعانون من انتشار الكلاب الضالة في الشارع.





وتابع في شكواه: تتهجم الكلاب علي المارة في الصباح الباكر خاصة مع قلة أعداد المارة فى الشوارع.





وأضاف أنه يخشى على أطفاله الصغار من أن يهجم عليهم كلب منهم.





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