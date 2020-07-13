برلماني أوروبي يطالب بعقوبات أوروبية على تركيا

قال عضو في البرلمان الأوروبي اليوم، الإثنين، في تصريحات لقناة "العربية"، إن تركيا لا تلتزم بتعهداتها التي تقطعها على نفسها.





وأضاف البرلمان الأوروبي، أن تركيا سوف تتعرض لعقوبات أوروبية إذا لم تلتزم بما تتعهد به، مشددا على أن أوروبا لن تقبل بالتصرفات التي يرتكبها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.





وشدد البرلمان الأوروبي، على مواصلة تركيا ابتزازها لأوروبا بقضايا اللاجئين وغيرها، مطالبًا بوجود عقوبات حقيقية ضد تركيا.





وطالب البرلمان بأن توجه أوروبا رسالة قوية لأردوغان ردا على تصرفاته.





وأعربت أوروبا عن رفضها وإدانتها الشديدة لقرار الرئيس التركي بتحويل معلم آيا صوفيا إلى مسجد.





ودانت أوروبا التدخلات التركية في ليبيا وقيام أردوغان بإرسال إرهابيين وأسلحة إلى ميليشيات الوفاق التي تقاتل الجيش الوطني الليبي.





في السياق ذاته هدد أردوغان أوروبا بفتح الحدود أمام آلاف اللاجئين للوصول إلى هناك، وهو ما اعتبره الجانب الأوروبي ابتزازا من تركيا التي تمارس بلطجة سياسية في البحر المتوسط.



