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أخبار البلد

نقيب الإعلاميين: 1107 تقارير خلال رصد 28 منصة إعلامية منذ بداية ظهور كورونا

الإثنين 13/يوليه/2020 - 07:13 م
طارق سعدة
طارق سعدة
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حمادة خطاب
أكد الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن النقابة تستعد للانتهاء من رصد إنجازات عام 2020.

وأضاف "سعدة"، فى بيان اليوم، الإثنين، أنه منذ بداية العام الجاري تم رصد حوالي 471 تقريرا لـ 13 برنامجا في شهر رمضان و2651 حلقة، ومتابعة أكثر من 28 منصة إعلامية خلال فترة وباء كورونا.

وأشار نقيب الإعلاميين إلى أنه تم عمل 1107 تقارير رصدت هذه البرامج منذ أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال وحدة الرصد والمتابعة بنقابة الإعلاميين التي قامت بدورها بعمل أرشيف إلكتروني لجميع التقارير السالف ذكرها منذ بداية شهر يوليو 2019 وحتى تاريخه.

وأضاف طارق سعدة، أن عمل لجنة الرصد دائم ومستمر في الفترة القادمة؛ وسيظهر هذا في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ القادم.
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