القيادة بطريقة شبه أوتوماتيكية.. مترو الأنفاق: القطارات الجديدة بها كاميرات لأمان الراكب.. فيديو

قال عصام والي رئيس الهيئة القومية ل مترو الأنفاق ، إنه تم استلام القطار الثاني من صفقة عددها 32 قطارا بقيمة 6.4 مليار جنيه.





وأضاف عصام والي في حواره على قناة "أكسترا نيوز"،: " في تلك الصفقة تم مراعاة استخدام أحدث ما توصلت له التكنولوجيا العالمية في مجال الجر الكهربائي".





وتابع عصام والي: القطارات الجديدة بمعايير أمان يتم توفيرها لأول مرة ومزودة بكاميرات داخلية وخارجية لتأمين الركاب بالداخل وعلى الأرصفة". مزودة





وأكمل عصام والي: "القطارات الجديدة يتم السيطرة عليها والقيادة بطريقة شبه أوتوماتيكية وتدخل العمال البشري في أضيق الحدود وفي حالة الطواري القصوى".



