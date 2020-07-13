القيادة بطريقة شبه أوتوماتيكية.. مترو الأنفاق: القطارات الجديدة بها كاميرات لأمان الراكب.. فيديو

قال عصام والي رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إنه تم استلام القطار الثاني من صفقة عددها 32 قطارا بقيمة 6.4 مليار جنيه.
وأضاف عصام والي في حواره على قناة "أكسترا نيوز"،: "في تلك الصفقة تم مراعاة استخدام أحدث ما توصلت له التكنولوجيا العالمية في مجال الجر الكهربائي".
وتابع عصام والي: القطارات الجديدة مزودة بمعايير أمان يتم توفيرها لأول مرة ومزودة بكاميرات داخلية وخارجية لتأمين الركاب بالداخل وعلى الأرصفة".
وأكمل عصام والي: "القطارات الجديدة يتم السيطرة عليها والقيادة بطريقة شبه أوتوماتيكية وتدخل العمال البشري في أضيق الحدود وفي حالة الطواري القصوى".
ولفت عصام والي: "التكنولوجيا المستخدمة لتكييف القطارات مختلفة تماما وبها معايير المواءمة مع البيئة في أعلى مستوياتها".