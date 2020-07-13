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رياضة

تدريبات قوية لحراس مرمى الأهلي .. وفقرة تدريبية بالكرة طائرة

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات قوية اليوم، تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وشارك إكرامي في المران، بعدما اكتفى بالمشاركة في جزء من مران أمس.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم فقرة تدريبية بالكرة الطائرة، في نهاية المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين بعد الانتهاء من الجانب الخططي الذي اشتمل عليه المران.

ويخوض الأهلي تجربة ودية أمام سموحة على ملعب التتش يوم ٢٣ يوليو، وفق البرنامج الذي أعلن عنه رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، للتحضير للمرحلة المقبلة.

ويركز فايلر على التدريبات الخططية بعد الانتهاء من مرحلة تجهيز اللاعبين بدنيًّا، عقب العودة إلى التدريبات بعد فترة توقف تجاوزت الأشهر الثلاثة، بسبب تداعيات فيروس كورونا.
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