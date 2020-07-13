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وزيرة التخطيط: 9% معدل البطالة في أحد شهور أزمة كورونا.. فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 08:26 م
هالة السعيد
هالة السعيد
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هاني حسين
قالت الدكتورة  هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن أزمة فيروس كورونا أزمة غير مسبوقة، مضيفة: "لأول مرة نمر بتلك الأزمة على مستوى العالم وتسببت في ضرب الاقتصاد العالمي".

وأضافت  هالة السعيد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "الاقتصاد المصري يتميز بقدر من الصمود لمواجهة أزمة كورونا".

وتابعت هالة السعيد: "مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي قوي وكل المؤشرات كانت في أفضل حال وكانت معدلات النمو على مستوى الاقتصاد القومي جيدة ومعدلات التشغيل في وضع جيد".

وأكملت هالة السعيد: "معدل البطالة كان 7.5 % قبل أزمة كورونا، وفي ظل الأزمة هناك زيادة في معدل البطالة، وتم قياس معدل البطالة في شهر بشكل استثنائي خلال الأزمة ووصل معدل البطالة لـ 9%".

ولفتت هالة السعيد: "نضع خطة شاملة لاستيعاب العمالة غير منتظمة ولدينا قاعدة بيانات جيدة لتصنيف العمالة لتدريبهم وتوفير فرص عمل لهم".
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