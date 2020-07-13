التخطيط: 64 مليون مواطن يستفيدون بخصم 20% على السلع بمبادرة دعم المنتج المحلي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن فى أوقات الأزمات وعدم اليقين يحدث تغيير فى أولويات المستهلكين وتفضيلاتهم حيث يقل الطلب على الاستهلاك، مما استدعي وجود مبادرة دعم المنتج المحلي وزيادة الاستهلاك.





وتابعت السعيد في تصريحات تلفزيونية لها أن المبادرة تهدف لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تبلغ نحو 20% وذلك بالاتفاق مع الغرف التجارية والصناعية على أن تقوم وزارة المالية بضخ 10% إضافية.





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وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة تتضمن السلع المعمرة والملابس والمفروشات إضافة إلي مستلزمات البناء والتكييفات وفقًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، متابعه أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المبادرة قبل عيد الأضحى.





وأضافت هالة السعيد أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة يصل إلى 64 مليون مواطن يمثلون المستفيدين من البطاقات التموينية كافة.