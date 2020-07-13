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عبير موسى: نضغط لسحب الثقة من الغنوشي لتصرفاته المشبوهة وتواصله مع الإخوان ..فيديو

الإثنين 13/يوليه/2020 - 10:24 م
عبير موسي
عبير موسي
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إبراهيم القادري
قالت عبير موسى، رئيس الحزب الدستوري الحر التونسي، نتحرك لفرز الساحة السياسية.

وأضافت عبير موسى، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن ما نقوم به هو الضغط والدفع لتصحيح المسار، وبالتالي فإن مطلب سحب الثقة من الغنوشي هو مطلب قديم متجدد.

وأوضحت عبير موسى، أن سحب الثقة من الغنوشي كان بسبب تصرفاته المشبوهة وتواصله مع جماعة الإخوان في ليبيا وبسبب تواصلة غير المعلن مع أردوغان .

وتابعت أن الغنوشي كان سبب الأحداث الأخيرة التي تمت في تونس نهاية الأسبوع الماضى وهو دعمة إلى العنف والإرهاب.

وأكد أن الغنوشي سمح بإدخال عناصر إرهابية وأشخاص مصنفين لدى وزارة الداخلية التونسية على أنهم لهم علاقات مع التنظيمات الإرهابية.

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