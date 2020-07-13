استشاري صحة نفسية: 9% من الرجال تعرضوا للتحرش الجنسي من النساء

قال الدكتور وليد هندي أستاذ الطب النفسي، إن 18% من حالات الاعتداءات على الأطفال جنسية .





وأضاف وليد هندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، " 9% من الرجال تعرضوا لـ التحرش الجنسي من النساء وفق دراسة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية". من الرجال





وتابع وليد هندي "التحرش الجنسي لا يعني التحرش بالمرأة فقط وهناك تحرش بالرجال والأطفال".





يجب تغليظ عقوبة التحرش لأي طرف للعمل على انحسارها والقضاء عليها". وأكد استشاري الصحة النفسية "





وتابع "عانينا من إغفال التربية الجنسية منذ الصغر لدى البعض، والتعامل مع المرأة باحترام، وتعزيز قيم الأخلاق والاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة".



