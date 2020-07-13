مقتل 4 في انهيارات أرضية نتيجة الفيضانات بـ تركيا.. فيديو وصور

لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم بعد هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات فى مقاطعة أرتفين شمال شرق تركيا.





وقال حاكم المدينة، يلماز دوروك إن الفيضان وقع في حوالي الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي، حيث اجتاحت الفيضانات منطقة يوسفيلي مساء أمس.





ولفت دوروك إلى أن مياه الأمطار غمرت أيضا موقع بناء سد يوسفيلي.





ووفقا للنتائج الأولية، فقد أحد العمال حياته، كما عُثر على أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، أُبلغ عن فقدهم في وقت سابق، متوفين في سيارتهم أثناء عملية البحث والإنقاذ.





وقالت وسائل إعلام تركية إن عشرات المركبات لا تزال تحت الأنقاض.







