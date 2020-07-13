برلماني: مناقشة قانون التخطيط الموحد تمهيدا لإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الجاري

صرح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن البرلمان سوف ينتهى من اعتماد مشروع قانون التخطيط الموحد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.





وأكد "عمر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن لجنة الخطة والموازنة ستناقش القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة.





وأضاف النائب ياسر عمر، أن قانون التخطيط الموحد له أهمية كبيرة لأنه مرتبط بالعديد من الملفات، لذا يسعى المجلس لإنجازه قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.









وتشمل أبرز مواد مشروع قانون التخطيط الموحد المقدم من الحكومة التالي:









- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.









-تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والاقليمى والمحلى.









- تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

-تحقيق مواد الدستوى المصرى المتعلقة بالإدارة المحلية واللامركزية.









- يعزز من قدرة وزارة التخطيط على متابعة وتقييم الخطط والمشروعات.









- وضع منظومة منضبطه للتخطيط على كل المستويات.









- يعزز الترابط بين المخططات العمرانية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.









-يقلل فرص إهدار المال العام.









-يؤدى إلى تراجع ظاهرة المشروعات المتعثرة.



