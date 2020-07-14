ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

طالب أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق ، بضرورة وضع حد للخلاف بين مجلسي الأهلي والزمالك.
وأكد ميدو خلال تقديم برنامجه " أوضة اللبس"، والمذاع عبر فضائية " النهار"، أن الخلاف بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب ليس أكبر من خلاف رئيس النادي الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.
وتابع:" رغم الخلاف بين محمود الخطيب وتركي آل الشيخ جلس الخطيب لحل المشكلة بينهما من قبل ويجب حدوث ذلك مع مرتضى منصور لإنهاء الخلافات والفتنة.
وأوضح أحمد حسام ميدو أن اختفاء مرتضى منصور من المشهد الحالي ليس الحل النهائي، مشيرا الى استمرار المشاكل بين ناديي الأهلي والزمالك متابعا:" المشاكل موجودة منذ 40 عاما ".