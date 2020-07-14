ميدو: الخطيب يجب أن يجتمع مع مرتضى منصور كما فعل مع تركي آل الشيخ

وأوضح أحمد حسام ميدو أن اختفاء مرتضى منصور من المشهد الحالي ليس الحل النهائي، مشيرا الى استمرار المشاكل بين ناديي الأهلي والزمالك متابعا:" المشاكل موجودة منذ 40 عاما ".



